В Пителинском районе «Нива» вылетела в кювет

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Фото: УМВД по Рязанской области
В понедельник, 19 августа, в Пителинском районе произошло ДТП. В 9:30 на 3-м километре дороги «Нестерово-Подболотье» Niva Chevrolet вылетела в кювет и перевернулась, сообщила
По предварительной информации, 40-летний житель Сасова ехал в сторону села Нестерово, превысил скорость и не справился с управлением.
Водителя с травмами доставили в больницу.
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В большинстве случаев периодичность поверки однофазных электросчетчиков, установленных в квартирах, составляет 16 лет.