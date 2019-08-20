В Петушинском районе при столкновении грузовика и двух легковушек погиб человек

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Во вторник, 20 августа, на 143 километре трассы М-7 «Волга» в Петушинском районе произошло ДТП с пострадавшими и погибшим, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai Solaris выехал на «встречку», где столкнутся с грузовиком Renault Premium под управлением 43-летнего жителя Челябинской области.
В результате столкновения у грузовика взорвалось колесо, после чего он съехал на полосу встречного движения и врезался в Nissan Qashqai, затем автомобили съехали в кювет, один из них опрокинулся.
В результате аварии пассажир Nissan скончался на месте происшествия, водитель данного автомобиля — 58-летний житель Новгородской области — находится в реанимации.
Также пострадали два человека, находившихся в Hyundai — 21-летний житель Московской области (госпитализирован) и 24-летний житель Ивановской области (находится в реанимации).
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