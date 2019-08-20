В Липецке пропал 72-летний пенсионер

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В Липецке пропал 72-летний Виктор Михайлович Журавлев. Об этом сообщили в
Отмечается, что в последний раз пенсионера видели 15 августа в районе улицы Западной. До настоящего момента его местонахождение не установлено.
Мужчина нуждается в медпомощи. Может быть дезориентирован.
Всех, кто что-либо знает о пропавшем, попросили звонить по телефонам:
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В большинстве случаев периодичность поверки однофазных электросчетчиков, установленных в квартирах, составляет 16 лет.