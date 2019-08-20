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Фото: Pixabay.com
Во вторник, 20 августа, в Греции при крушении вертолета погибли двое россиян. Об этом со ссылкой на посольство в Афинах сообщает
Частный вертолет Agusta A-109 разбился возле острова Порос. Он вылетел из Галаты в международный аэропорт Афин Элефтериос Венизелос. Вертолет задел линии электропередачи и упал в море.
Погибли двое мужчин из России и пилот — гражданин Греции.
После ЧП Порос остался без электричества.
Фото AP Photo / Thanassis Stavrakis
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В большинстве случаев периодичность поверки однофазных электросчетчиков, установленных в квартирах, составляет 16 лет.