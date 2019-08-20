В Горроще пьяный велосипедист врезался в «Шевроле»

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Фото: УМВД по Рязанской области
Утром в понедельник, 19 августа, в Горроще пьяный велосипедист врезался в машину. ДТП произошло в 8:05 около дома №77 на улице Татарской, сообщила
По предварительной информации, 51-летний рязанец наехал на стоящий впереди Chevrolet Lacetti под управлением 38-летнего водителя.
С травмами велосипедист обращался за медпомощью. Алкотест показал 1,06 промилле на литр выдыхаемого воздуха.
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