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В центре Тамбова появится кинотеатр под открытым небом. Об этом сообщил
Кинотеатр откроется возле ЛДС «Кристалл». Посмотреть фильмы можно будет с 20 августа по 8 сентября. Площадка будет работать по будням с 18:00 до 21:30, а в выходные — с 16:00 до 21:30.
В расписании отмечено около 40 фильмов разных жанров. В афишу включены также мультфильмы.
В день открытия, 20 августа, тамбовчане увидят драму «Лучшее во мне» и комедию «Любовь не по размеру».
Посещение бесплатное.
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В большинстве случаев периодичность поверки однофазных электросчетчиков, установленных в квартирах, составляет 16 лет.