«Уральские авиалинии» начали выплачивать компенсацию пассажирам самолета, севшего в поле

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» начала выплачивать компенсацию пассажирам самолета, который 15 августа совершил жесткую посадку в поле рядом с Жуковским. Об этом со ссылкой на пресс-службу перевозчика передает
Всем пассажирам пообещали гарантированную сумму в размере 100 тысяч рублей. Компенсации должны выплатить в течение двух недель, при этом заявки на них все еще принимаются.
Отмечается, что пострадавшим отдельно выплатят страховые средства.
Напомним, лайнер А-321 «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь
На сегодняшний день основной версией произошедшего считается отказ двигателей при попадании в них птиц.
Пилотам
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