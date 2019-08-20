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10:04, 20 августа 2019 400
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«Уральские авиалинии» начали выплачивать компенсацию пассажирам самолета, севшего в поле

«Уральские авиалинии» начали выплачивать компенсацию пассажирам самолета, севшего в поле

Авиакомпания «Уральские авиалинии» начала выплачивать компенсацию пассажирам самолета, который 15 августа совершил жесткую посадку в поле рядом с Жуковским. Об этом со ссылкой на пресс-службу перевозчика передает РБК.

Всем пассажирам пообещали гарантированную сумму в размере 100 тысяч рублей. Компенсации должны выплатить в течение двух недель, при этом заявки на них все еще принимаются.

Отмечается, что пострадавшим отдельно выплатят страховые средства.

Напомним, лайнер А-321 «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь экстренно сел в кукурузном поле. В результате пострадали 76 человек.

На сегодняшний день основной версией произошедшего считается отказ двигателей при попадании в них птиц.

Пилотам присвоили звания Героев России. Позже в сети опубликовали расшифровку их переговоров.


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