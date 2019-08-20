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14:41, 20 августа 2019 103
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С начала года в Брянской области отремонтировали почти 400 километров дорог

С начала года в Брянской области отремонтировали почти 400 километров дорог

С начала года в Брянской области отремонтировали почти 400 километров дорог. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Всего на эти цели выделили 6,2 млрд рублей.

На данный момент в Жирятинском районе на трассе «Почеп-Жирятино» сейчас ремонтируется 12-километровый участок из 44 км общей протяженности. Ежедневно там укладывают не менее 500 тонн асфальта.

Гарантийный срок службы отремонтированной дороги — пять лет.


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