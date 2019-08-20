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10:15, 20 августа 2019 257
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Рязанский минтранс «примет меры» по ограничению скорости на Солотчинском мосту

Рязанский минтранс «примет меры» по ограничению скорости на Солотчинском мосту

Рязанский минтранс «примет меры» по ограничению скорости на Солотчинском мосту. Об этом ведомство сообщило на странице губернатора Николая Любимова, отвечая на просьбы комментаторов.

«В настоящее время ведутся работы по этому вопросу», — говорится в ответе.

Напомним, в субботу, 17 августа, на Солотчинском мосту произошло два ДТП, в которых пострадали 11 человек и один погиб.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

После произошедшего полиция обратилась к рязанцам и попросила снижать скорость на этом участке.


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