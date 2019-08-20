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Рязанский минтранс «примет меры» по ограничению скорости на Солотчинском мосту. Об этом ведомство сообщило на странице губернатора Николая Любимова, отвечая на просьбы комментаторов.
«В настоящее время ведутся работы по этому вопросу», — говорится в ответе.
Напомним, в субботу, 17 августа, на Солотчинском мосту произошло два ДТП, в которых пострадали 11 человек и один погиб.
По факту произошедшего
После произошедшего полиция
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