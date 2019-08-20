Рязанка отсудила 15 тысяч за укусы пчел

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Рязанка отсудила 15 тысяч рублей за то, что ее покусали пчелы. Об этом сообщила
Установлено, что пасечник не убрал с участка ульи, оставил их без присмотра и создал опасность для окружающих.
«В результате ненадлежащего обращения с пасекой пчелы ужалили истицу», — говорится в сообщении.
Женщину госпитализировали, она подала в суд. С ответчика взыскали материальный ущерб, его апелляцию оставили без удовлетворения.
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В большинстве случаев периодичность поверки однофазных электросчетчиков, установленных в квартирах, составляет 16 лет.