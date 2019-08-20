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14:10, 20 августа 2019 260
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Пьяный рязанец угнал машину со спящими пассажирами

Пьяный рязанец угнал машину со спящими пассажирами

Фото: Pixabay.com

Житель ухоловской деревни Сухарево угнал машину со спящими пассажирами. Об этом сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

Хозяин ВАЗ-2121 рассказал, что припарковал машину на ночь у дома приятеля. После застолья он уснул в одной из комнат, а двое его друзей решили отдохнуть в салоне автомобиля. Утром владелец машины не нашел ни ее, ни друзей.

Оперативники обнаружили пропавший автомобиль на окраине деревни.

«Затем полицейские нашли двух жителей Ухоловского района — приятелей пострадавшего, которые сообщили, что утром проснулись в незнакомом месте в автомобиле без водителя и добирались пешком», — уточнили в пресс-службе.

В угоне заподозрили еще одного участника застолья. По предварительной информации, 34-летний пьяный мужчина увидел, что все уснули и решил покататься.

«Он нашел ключи от автомобиля, завел его и возил двух спящих мужчин по улицам деревни, пока не заглох на обочине, — рассказали в полиции. — Тогда он бросил автомобиль и скрылся».

Злоумышленника задержали. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Машину отогнали на штрафстоянку.


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