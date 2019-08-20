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19:45, 20 августа 2019 217
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Рязанцу дали условный срок за избиение полицейского 1

Рязанцу дали условный срок за избиение полицейского

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Рязанцу дали условный срок за избиение полицейского. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В феврале в Новомичуринске пьяный мужчина несколько раз ударил кулаком по голосе и лицу полицейского. Тот получил легкие травмы.

Мужчину признали виновным по части 2 статьи 318 УК («Применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей») и приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Кроме того, он должен исполнять определенные обязанности.

Отмечается, что осужденный признал вину и возместил вред потерпевшему.

Приговор суда в законную силу не вступил.


© RZN.info

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