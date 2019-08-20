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Фото: Pixabay.com
Рязанцев пригласили на субботник «Зеленая Россия». Его организуют во всех регионах с 6 по 29 сентября,
Организаторы пояснили, что их акция представляет собой «практический урок бережного отношения к природе, целью которого является объединение всех, кого волнуют вопросы экологической безопасности». Присоединится к ним могут все желающие.
Положения и правила проведения субботника есть на
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