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8:20, 20 августа 2019 486
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Рязанцам предложили проверить здоровье в социальном автопоезде. Расписание

Рязанцам предложили проверить здоровье в социальном автопоезде. Расписание

С 26 по 29 августа в Рязани будет рабботать социальный автопоезд «Забота и здоровье», сообщил сайт горадминистрации.

Специалисты проведут прием по следующим адресам:

  • 26 августа — школа №29 (Советский район, улица 9-й район, дом 61а);
  • 27 августа — школа №49 (Октябрьский район, улица Предзаводская, дом 17);
  • 28 августа — школа №54 (Железнодорожный район, поселок Мехзавода, дом 25);
  • 29 августа — школа №30 (Московский район, улица Аллейная, дом 56/66).

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