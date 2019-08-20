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12:36, 20 августа 2019 293

«Рельеф-Центр» выступил партнером Международного форума древних городов

«Рельеф-Центр» выступил партнером Международного форума древних городов

С 14 по 18 августа в Рязани прошел II Международный форум древних городов. Он стал площадкой для обсуждения насущных проблем российских городов, которым уже более 500 лет: развитие городской среды, туризма, культуры, сохранение архитектуры и другого.

В прошедшие выходные, 17 и 18 августа, в рамках форума прошел открытый лекторий и фестиваль урбанистики «ШКОЛА». На территории Торгового городка организовали две образовательные площадки и провели 20 лекций интерактивного формата.

Программа фестиваля также включала в себя творческие мастер-классы, крафтовую креативную ярмарку и арт-проект Inside OUT — инсталляцию с гигантскими портретами 140 рязанцев.

Компания «Рельеф-Центр» выступила партнером фестиваля. С ее помощью организовали работу площадок лектория, а также воркшопы и мастер-классы.

Также гости фестиваля вооружились холстами, красками и кистями и отправились на пленэр, чтобы попробовать свои силы в архитектурном скетчинге. «Благодаря качественным инструментам и материалам, представленным „Рельеф-Центром“ для мероприятия, участники смогли полностью сосредоточиться только на творчестве, не переживая о практической стороне процесса, — отметили в пресс-службе компании. — Идея организаторов урбанистического фестиваля заключалась в том, что вдохновение можно и нужно искать на улицах города. Для занятий творчеством необязательно уезжать на природу — городские зарисовки могут быть не менее живописными и красочными».

На фестивале параллельно работали лекторий, в рамках которого выступили ведущие эксперты в области урбанистики, территориального маркетинга, культурологи, зона «Практика» и мастер-классы от проекта «Активные люди».

Организаторы позволили рязанцам взглянуть на родной город по-новому: узнать об истории рязанской ВДНХ; послушать лекции о городах; заняться йогой в окружении советского ампира; стать участником скетч-экскурсий и отправиться на городской пленэр с материалами для творчества, которые заранее для всех подготовила компания.

«Рельеф-Центр» поддерживает образовательные и культурные мероприятия области.


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