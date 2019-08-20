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Прокуратура устроит проверку после расследования RZN.info об оставшихся без квартир сиротах. Об этом редакции во вторник, 20 августа, сообщила пресс-служба надзорного органа.
Напомним, в 2018 году рязанская мэрия должна была приобрести 95 квартир для сирот и тем самым побить рекорды предыдущих годов, когда бывшим выпускникам вручали по шестьдесят ключей. Этого не произошло. Администрация купила всего 31 квартиру. Еще тринадцать мэрия назвала «неудовлетворительными».
Редакция RZN.info утверждает, что мэрия проигнорировала федеральный закон и не провела необходимые торги. Наше расследование читайте
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