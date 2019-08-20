При поддержке РНПК прошла экспедиция юных экологов в Окский заповедник

При поддержке Рязанской нефтеперерабатывающей компании, дочернего общества ПАО «НК «Роснефть», прошла экспедиция воспитанников детского общественного экологического клуба «Хозяин Мещеры» в Окский заповедник.

За неделю юные экологи получили новые знания и помогли благоустроить территорию заповедника. Участниками учебно-волонтерского практикума стали более 35 человек.

Поддержка экспедиции для школьников стала очередным мероприятием АО «РНПК» в рамках реализации программы по корпоративному добровольчеству. Под руководством и при поддержке ученых и педагогов дети занимались благоустройством территории питомников краснокнижных журавлей — пропололи территорию дендрария, вырубили березовую и хмелевую поросль. Они замостили кирпичом, отсыпали песком и опилками более 100 метров подъездных и пешеходных дорожек к усадьбе заповедника, а также залили цементные полы в подсобном помещении Музея природы.

«Работа была рассчитана на крепких мужчин, так как надо было перетаскивать тяжелые мешки, переливать раствор из бетономешалки. Но с нами были выпускники клуба 2016 и 2018 годов и поэтому мы ударно потрудились на благо заповедника, его обитателей и посетителей, — рассказал один из руководителей клуба «Хозяин Мещеры». Для школьников провели занятия по биоиндикации, зоологии, гидробиологии, а также экскурсионные походы по экотропам к местам обитания бобров и барсуков, на озеро Святое, в этнографический музей в селе Орехово. «Общение с природой доставляет удовольствие и щекочет нервы, — поделились участники экспедиции. — Над лагерем постоянно кружили коршуны в поисках еды, ночью к лагерю приходила енотовидная собака, днем — лиса. За мостом, всего в 300 метрах пробегал волк, и мы видели его следы. Бесчисленные следы пребывания кабанов и лосей всего в 500 метрах от стоянки говорят, что это заповедник, дикая глушь, и люди здесь гости, а дикие животные — хозяева». АО «РНПК» поддерживает инициативы «Хозяев Мещеры» с 2011 года. В этом году при поддержке компании школьники посетили Российский музей леса в Москве, где познакомились с историей лесопользования, растениями и животными лесных местообитаний, современными лесами и лесным хозяйством России.

Дети также стали участниками научно-практической конференции «Мой исследовательский проект». Мероприятие объединило 50 юных исследователей и защитников природы.

В апреле провели лесовосстановительные работы в Рыбновском районе, где совместными усилиями высадили более 3,5 тысяч саженцев ели. Также совершили поездку к Проне, где изучали местную флору и фауну. Свои наблюдения юные экологи направили специалистам кафедры биологии и географии РГУ имени Есенина.