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18:17, 20 августа 2019 383
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Пациент рязанской больницы украл у соседа по палате телефон

Пациент рязанской больницы украл у соседа по палате телефон

Фото: Pixabay.com

Пациент рязанской больницы украл у соседа по палате телефон. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 44-летний житель Рыбного. Оперативники заподозрили в краже его 36-летнего соседа по палате. На койке у того нашли похищенный смартфон.

Злоумышленника ранее судили за преступление против личности и грабеж. На него завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.


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