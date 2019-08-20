RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Пациент рязанской больницы украл у соседа по палате телефон. Об этом
В полицию обратился 44-летний житель Рыбного. Оперативники заподозрили в краже его 36-летнего соседа по палате. На койке у того нашли похищенный смартфон.
Злоумышленника ранее судили за преступление против личности и грабеж. На него завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьДвое мужчин устроили стрельбу на берегу Оки из-за шумевшего судна — полиция
|
cледующая новость →Неизвестный обстрелял из автомата проходившее по Оке судно
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.