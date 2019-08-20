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На Московском шоссе обрезали деревья, чтобы спасти от вредителя. Об этом сообщили в мэрии Рязани.
Ясени у дома №44д заражены стволовым вредителем — узкотелой изумрудной златкой. Как отметили в администрации, методов борьбы с ней не существует.
В конце ноября-начале декабря 2017 года комиссия по охране зеленых насаждений решила обрезать деревья, чтобы сформировать новую крону. При осмотре ясеней в феврале и июне специалисты вновь подтвердили, что ясени заражены.
«Принято решение о наблюдение за состоянием деревьев в течение лета, — уточнили в администрации. — В ближайшее время будет проведено очередное комиссионное обследование, по результатам которого будет принято дальнейшее решение».
Во вторник, 20 августа, пользователи группы «
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