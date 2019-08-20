Мужчину, устроившего взрыв газа в Коврове, отправили в психбольницу

Мужчину, устроившего взрыв газа 29 июня 2019 года в доме в Коврове, выписали из ожогового центра и отправили в психбольницу, сообщила пресс-служба СУ СКР.

Взрыв газа произошел в доме №½ на улице Зои Космодемьянской. Женщина около полуночи позвонила полицию. Она рассказала, что ее сын, которого недавно выписали из психбольницы, выпил и выгнал ее из дома. Он остался в квартире вместе с отцом, 70-летним инвалидом. Когда полицейские вскрывали дверь в квартиру, раздался взрыв.

Из-за взрыва бытового газа начался пожар и задымление в двух квартир. В результате этого рухнула межквартирная перегородка, на нескольких этажах выбило окна.

Во время инцидента погиб 70-летний пенсионер инвалид. Также пострадали 11 человек, в том числе четыре полицейских, два сотрудника поисково-спасательного отряда и пять жильцов.

Пожилая женщина, на которую обрушилась перегородка, получила 40% ожогов тела. Мужчина, по вине которого произошел взрыв, выжил — у него было обожжено 90% поверхности тела. Его, вместе с пенсионеркой, доставили в нижегородский ожоговый центр. 6 августа пострадавшая скончалась.

«Основной версией случившегося остаются неадекватные действия мужчины. На кухне квартиры, где произошел инцидент, обнаружены вырванные соединительные шланги, что и послужило причиной утечки газа», — говорится в сообщении.

На допросе местный житель не смог объяснить свое поведение, пояснив, что плохо помнит события. Он уточнил, что «слышал голоса» и «что-то сделал с газовыми шлангами».