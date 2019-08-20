Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:47, 20 августа 2019 74
 0    0

Калужанин украл сумку у инвалида

Калужанин украл сумку у инвалида

Калужанин украл сумку у инвалида. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Пострадавшая обратилась в полицию. Стражи порядка задержали похитителя. Им оказался безработный 49-летний мужчина, который ранее неоднократно привлекался к ответственности за кражи.

Установлено, что калужанка — инвалид второй группы собрала старые книги и журналы, пришла в пункт приема макулатуры, где подозреваемый украл дамскую сумку, в которой находились деньги и телефон. Фигурант выхватил ее и скрылся с похищенным.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Мужчину заключили под стражу.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Несчастливое число для рязанских сирот. Мэрия нашла, но не купила им 13 квартир

Несчастливое число для рязанских сирот. Мэрия нашла, но не купила им 13 квартир

В 2018 году рязанская мэрия должна была приобрести 95 квартир для сирот и тем самым побить рекорды предыдущих годов, но этого не случилось.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:48, 17 августа 2019 46 941
На Солотчинском мосту произошло серьезное ДТП. Фото
14:31, 10 августа 2019 36 396
Пробки, тучи, самолеты. Под Рязанью прошел «Авиамикс»
22:06, 17 августа 2019 28 641
На Солотчинском мосту произошло еще одно ДТП
15:34, 17 августа 2019 26 549
На следующей неделе в Рязанскую область вернется жара. Прогноз погоды
17:22, 17 августа 2019 25 285
Появилось видео с места ДТП на Солотчинском мосту
Все новости
Голосования

Кто станет мэром Рязани?

Окончание опроса: 26.08.2019
Архив голосований
Форум