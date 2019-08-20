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Калужанин украл сумку у инвалида. Об этом сообщила
Пострадавшая обратилась в полицию. Стражи порядка задержали похитителя. Им оказался безработный 49-летний мужчина, который ранее неоднократно привлекался к ответственности за кражи.
Установлено, что калужанка — инвалид второй группы собрала старые книги и журналы, пришла в пункт приема макулатуры, где подозреваемый украл дамскую сумку, в которой находились деньги и телефон. Фигурант выхватил ее и скрылся с похищенным.
По факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Мужчину заключили под стражу.
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