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10:23, 20 августа 2019 270
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Калужане украли квадроцикл и спрятали его в овраге

Калужане украли квадроцикл и спрятали его в овраге

Два жителя Малоярославецкого района Калужской области украли квадроцикл и спрятали его в овраге. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

О краже в полицию сообщил местный житель. Потерпевший уточнил, что квадроцикл украли из дачного дома.

Стражи порядка выяснили, что два приятеля обратили внимание, что на одном из участков стоит вездеход, не оборудованный защитой.

Проникнув ночью на неохраняемый участок, товарищи вытащили квадроцикл, затем спрятали его в овраге. Через некоторое время злоумышленники вернулись за транспортом и увезли его в гараж.

Позже полицейские задержали калужан. Они признали свою вину и раскаялись в содеянном.

В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Расследование продолжается.


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