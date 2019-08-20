Калужане украли квадроцикл и спрятали его в овраге

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Два жителя Малоярославецкого района Калужской области украли квадроцикл и спрятали его в овраге. Об этом сообщила
О краже в полицию сообщил местный житель. Потерпевший уточнил, что квадроцикл украли из дачного дома.
Стражи порядка выяснили, что два приятеля обратили внимание, что на одном из участков стоит вездеход, не оборудованный защитой.
Проникнув ночью на неохраняемый участок, товарищи вытащили квадроцикл, затем спрятали его в овраге. Через некоторое время злоумышленники вернулись за транспортом и увезли его в гараж.
Позже полицейские задержали калужан. Они признали свою вину и раскаялись в содеянном.
В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Расследование продолжается.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьИз храма в Солотче украли пожертвования
|
cледующая новость →Рязанский минтранс «примет меры» по ограничению скорости на Солотчинском мосту
В большинстве случаев периодичность поверки однофазных электросчетчиков, установленных в квартирах, составляет 16 лет.