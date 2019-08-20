Из-за опиловки деревьев в среду на двух рязанских улицах отключат свет

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В среду, 21 августа, на двух рязанских улицах отключат свет. Об этом сообщила
Из-за опиловки деревьев с 9:30 до 12:30 электричества не будет в домах 48, 50, 91, 93, 95, 107, 117 по улице Кальной, а также в домах с 2 по 15 по улице Окской.
Работы производит МБУ «ДБГ».
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