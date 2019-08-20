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14:03, 20 августа 2019 276
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Информация о нападениях на шиловцев преувеличена — полиция

Информация о нападениях на шиловцев преувеличена — полиция

В начале августа в соцсетях появилась информация о том, что на жителей Шилова совершили несколько нападений. В группе «Подслушано Шилово» стали обсуждать появление «маньяка». В полиции эту информацию назвали «преувеличенной и не соответствующей действительности».

На сегодня в полицию поступило единственное заявление от женщины, которой 14 июля незнакомец нанес «незначительные телесные повреждения».

Проводится проверка, подозреваемого разыскивают с помощью фоторобота.

«Об иных событиях, указанных в сообщениях соцсетей, заявлений в полицию не поступало, эти события не подтверждаются», — говорится в сообщении.


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