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В начале августа в соцсетях появилась информация о том, что на жителей Шилова совершили несколько нападений. В группе «
На сегодня в полицию поступило
Проводится проверка, подозреваемого разыскивают с помощью фоторобота.
«Об иных событиях, указанных в сообщениях соцсетей, заявлений в полицию не поступало, эти события не подтверждаются», — говорится в сообщении.
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В 2018 году рязанская мэрия должна была приобрести 95 квартир для сирот и тем самым побить рекорды предыдущих годов, но этого не случилось.