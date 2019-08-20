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Главу одного из сельских поселений Касимовского района обвинили в служебном подлоге. Об этом сообщил
По данным следствия, в 2017 году подозреваемая фиктивно трудоустроила своего знакомого на должность в возглавляемой ею администрации — работника военно-учетного стола и оператора газовой котельной. При этом указанные обязанности она исполняла сама.
С сентября 2017 года по январь 2019 года глава составляла на работника бухгалтерские документы с недостоверными сведениями. Зарплату в размере более 100 тысяч рублей получала подозреваемая.
На злоумышленницу завели уголовное дело по части 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог). Расследование продолжается.
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