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8:09, 20 августа 2019 273
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Главу одного из сельских поселений Касимовского района обвинили в служебном подлоге

Главу одного из сельских поселений Касимовского района обвинили в служебном подлоге

Главу одного из сельских поселений Касимовского района обвинили в служебном подлоге. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

По данным следствия, в 2017 году подозреваемая фиктивно трудоустроила своего знакомого на должность в возглавляемой ею администрации — работника военно-учетного стола и оператора газовой котельной. При этом указанные обязанности она исполняла сама.

С сентября 2017 года по январь 2019 года глава составляла на работника бухгалтерские документы с недостоверными сведениями. Зарплату в размере более 100 тысяч рублей получала подозреваемая.

На злоумышленницу завели уголовное дело по части 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог). Расследование продолжается.


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