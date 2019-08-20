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Фото: Pixabay.com
Гендиректор рязанской фирмы оформил фиктивные сделки и не заплатил налоги почти на 40 миллионов рублей. Об этом
По данным следствия, в 2015—2016 годах мужчина заключил с фирмами-однодневками фиктивные сделки по покупке товаров и услуг. Он предоставил налоговые декларации с неверными данными.
«В результате указанных противоправных действий не уплачен налог на добавленную стоимость и прибыль предприятия на общую сумму более 39 миллионов рублей», — уточнили в следкоме.
На гендиректора завели уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 199 УК («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»).
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