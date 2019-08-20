Артамонов проверил безопасность калужских спортшкол. Фото

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Во вторник, 19 августа, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и начальник регионального ФСБ Сергей Ядыкин осмотрели спортивную школу «Калуга», а также территорию стадиона «Анненки». Об этом сообщила
Комиссия проверила работоспособность пропускной системы и пожарную сигнализацию. По словам Артамонова, техническая защищенность учреждений по сравнению с прошлым годом значительно улучшилась. Он поручил ответственным ведомствам до 1 сентября устранить все недочеты, связанные с безопасностью образовательных учреждений, а также отработать с персоналом действия в случае возникновения террористической угрозы, пожара и других экстренных ситуаций.
Глава региона также напомнил о постановлении правительства, которое устанавливает дополнительные антитеррористические требования в сфере образования.
«Надо их внимательно изучить, и все подкорректировать. В День знаний школьники, студенты, родители и преподаватели должны чувствовать себя в полной безопасности, ничто не должно омрачить этот праздник» , — подчеркнул Артамонов.
В прошлом году на обеспечение безопасности спортивных школ выделили более 16 миллионов рублей из областного бюджета.
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В большинстве случаев периодичность поверки однофазных электросчетчиков, установленных в квартирах, составляет 16 лет.