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Застреливший собаку рязанец попал в нее случайно. Предварительную версию произошедшего в селе Троица Спасского района сообщили в пресс-службе регионального УМВД в пятницу, 2 августа.
В ведомстве рассказали, что 28 июля от 41-летней рязанки поступило сообщение о том, что «сосед выстрелил в ее собаку из пневматического ружья». Приехавшие на место сотрудники полиции установили, что 45-летний мужчина организовал у себя на участке тир и случайно попал в соседскую собаку.
Также выяснилось, что между соседями не возникало конфликтов. Полиция продолжает проводить проверку.
Ранее сообщалось, что мужчина
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.