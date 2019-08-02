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13:37, 2 августа 2019 178
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Застреливший собаку рязанец попал в нее случайно — полиция

Застреливший собаку рязанец попал в нее случайно — полиция

Застреливший собаку рязанец попал в нее случайно. Предварительную версию произошедшего в селе Троица Спасского района сообщили в пресс-службе регионального УМВД в пятницу, 2 августа.

В ведомстве рассказали, что 28 июля от 41-летней рязанки поступило сообщение о том, что «сосед выстрелил в ее собаку из пневматического ружья». Приехавшие на место сотрудники полиции установили, что 45-летний мужчина организовал у себя на участке тир и случайно попал в соседскую собаку.

Также выяснилось, что между соседями не возникало конфликтов. Полиция продолжает проводить проверку.

Ранее сообщалось, что мужчина выстрелил в собаку из-за того, что она «громко лаяла». Йоркширский терьер скончался из-за попавшей в шею пули.


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