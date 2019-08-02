Заксобрание Владимирской области приняло закон о «Межбюджетных отношениях»

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Во Владимирской области на июньской сессии областного парламента приняли закон о «Межбюджетных отношениях». Об этом сообщило заксобрание региона.
На закон наложил вето губернатор Владимир Сипягин. Он предложил внести в него ряд поправок, в том числе право распределять главе региона субсидии, распределяемые на конкурсной основе, субсидии за счет резервного фонда администрации Владимирской области, субсидии, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет резервных фондов президента России и правительства.
Депутаты оставили за губернатором право распределять средства резервного фонда региональной администрации, как это и было изначально в областном законе.
Федеральный закон встал на сторону областного парламента и обязал распределять все средства законом о бюджете, в том числе из резервного фонда администрации.
Закон «О межбюджетных отношениях во Владимирской области» ожидает подписания президентом и вступит в силу через 10 дней.
При приведении областного закона в соответствие с федеральным правки будут касаться только формулировок.
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.