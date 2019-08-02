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В ночь с 31 июля на 1 августа в 00:30 в домах № 3 и № 5 на Славянском проспекте произошло аварийное отключение электроэнергии из-за аварии на высоковольтных кабельных линиях РП-56, находящихся на балансе МУП «
В течении часа сотрудники УЖК «Зеленый сад — Мой дом», обслуживающие дома жилого комплекса «Славянский», привезли и запустили в работу собственный мобильный дизельный генератор для подключения аварийного электроснабжения. Бесперебойная подача электроэнергии осуществлялась на протяжении всего времени проведения ремонтных работ — до 15:30 1 августа.
При этом потребности обоих жилых домов полностью обеспечили — электричество подавалось не только в жилые квартиры, но и в места общего пользования, лифты, системы безопасности и объекты коммерческой недвижимости.
Мобильный дизельный электрический генератор мощностью 300 кВт используется УЖК «Зеленый сад — Мой дом» в экстренных ситуациях, он находится в постоянной готовности к транспортировке к месту аварии для использования в любую погоду и время суток.
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