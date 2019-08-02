Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:22, 2 августа 2019 68

Во время аварийного отключения света на Славянском проспекте «Зеленый сад — Мой дом» обеспечил жильцов электричеством

Во время аварийного отключения света на Славянском проспекте «Зеленый сад — Мой дом» обеспечил жильцов электричеством

В ночь с 31 июля на 1 августа в 00:30 в домах № 3 и № 5 на Славянском проспекте произошло аварийное отключение электроэнергии из-за аварии на высоковольтных кабельных линиях РП-56, находящихся на балансе МУП «РГРЭС».

В течении часа сотрудники УЖК «Зеленый сад — Мой дом», обслуживающие дома жилого комплекса «Славянский», привезли и запустили в работу собственный мобильный дизельный генератор для подключения аварийного электроснабжения. Бесперебойная подача электроэнергии осуществлялась на протяжении всего времени проведения ремонтных работ — до 15:30 1 августа.

При этом потребности обоих жилых домов полностью обеспечили — электричество подавалось не только в жилые квартиры, но и в места общего пользования, лифты, системы безопасности и объекты коммерческой недвижимости.

Мобильный дизельный электрический генератор мощностью 300 кВт используется УЖК «Зеленый сад — Мой дом» в экстренных ситуациях, он находится в постоянной готовности к транспортировке к месту аварии для использования в любую погоду и время суток.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
23 часа назад
Отвечает прокуратура. Как законно установить камеру в подъезде?

Отвечает прокуратура. Как законно установить камеру в подъезде?

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 28 июля 2019 18 490
«Лада» начала продажи «русского гелика» за 1,2 миллиона рублей
10:02, 28 июля 2019 14 785
В Песочне мужчина с ножом напал на людей в лифте
11:06, 1 августа 2019 13 321
Из-за заминированного автовокзала по Московскому шоссе перекрыли движение 3
22:09, 25 июля 2019 13 236
В Рыбновском районе простились с бывшим главой администрации. Фото
12:56, 31 июля 2019 12 058
Из областной детской больницы начали массово увольняться врачи 2
Все новости
Голосования

Как вы провели отпуск этим летом?

Окончание опроса: 6.08.2019
Архив голосований
Форум