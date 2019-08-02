Во Владимирской области приостановили отбор операторов по обращению с ТКО

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Арбитражный суд вынес определение, запрещающее департаменту природопользования и охраны окружающей среды проводить конкурсный отбор региональных операторов по обращению с ТКО на территории Владимирской области. Об этом сообщила
ООО «Автобан» обратилось в Арбитражный суд Владимирской области с иском к департаменту природопользования и охраны окружающей среды.
В нем говорилось о том, что организация просит признать общество победителем конкурсного отбора регионального оператора, проходившего в прошлом году и заключить соглашение.
Текущий отбор компания считает незаконным. 23 июля этого года суд принял обеспечение иска, которое подлежит немедленному исполнению.
Департамент природопользования и охраны окружающей среды не согласился с таким определением и направил в Арбитражный суд Владимирской области заявление об отмене обеспечительных мер. Оно должно быть рассмотрено в течение пяти рабочих дней и может быть обжаловано.
Администрация Владимирской области считает, что иск ООО «Автобан» можно классифицировать как «злоупотребление правом».
Определение, вынесенное судом, останавливает действие реформы «из-за потенциального удовлетворения коммерческих интересов одной организации».
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