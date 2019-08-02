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14:11, 2 августа 2019 271
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Во Владимирской области начали прием журналистских работ на открытый конкурс «Местная власть»

Во Владимирской области начали прием журналистских работ на открытый конкурс «Местная власть»

Во Владимирской области начали прием журналистских работ на открытый конкурс «Местная власть». Об этом сообщило заксобрание региона.

Участники конкурса могут быть редакции, журналисты СМИ, зарегистрированные на территории Владимирской области, а также собственные корреспонденты федеральных электронных и печатных СМИ, работающих во Владимирской области.

Для участия до 20 сентября 2019 года нужно прислать заявку и приложить конкурсные материалы.

На конкурс принимаются налитические статьи, корреспонденции, интервью, заметки, репортажи, очерки, теле- и радиопередачи, сюжеты, отчеты о пресс-конференциях, депутатских слушаниях, общественных обсуждениях в следующих номинациях:

  • лучшая публикация в периодических печатных СМИ;
  • лучшее профильное (специализированное) печатное СМИ;
  • лучший новостной материал;
  • лучшая профильная (специализированная) телекомпания;
  • лучшая публикация в интернет-СМИ;
  • лучшая радиопередача (программа);
  • лучший профильный (специализированный) интернет-ресурс;
  • специальная номинация: лучшая пресс-служба муниципалитета;
  • специальная номинация: лучший социальный проект СМИ.

Материалы должны быть опубликованы (выйти в эфире) в период с 1 января по 1 августа 2019 г.

Каждый материал может участвовать только в одной номинации конкурса.

Материалы на конкурс представляются в следующем порядке:

  • при представлении печатных материалов — в виде копии страницы номера издания (с выходными данными), в котором они были опубликованы;
  • при представлении интернет-материалов — в виде скрин-шота страницы, на которой они были размещены, со ссылкой на интернет-адрес материала;
  • при представлении телевизионных материалов — в виде распечатки закадрового текста и эфирной справки со ссылкой на интернет-адрес материала (сайт телекомпании, размещение на YouTube или yandex-диске);
  • при представлении радиоматериалов — в виде распечатки закадрового текста и эфирной справки со ссылкой на интернет-адрес материала (сайт телекомпании, размещение на yandex-диске) либо на компакт-диске в формате mp3 в сопровождении эфирной справки.

Заявка принимаются на адрес satarovaev@zsvo.ru.


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