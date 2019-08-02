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Во Владимирской области начали прием журналистских работ на открытый конкурс «Местная власть». Об этом сообщило
Участники конкурса могут быть редакции, журналисты СМИ, зарегистрированные на территории Владимирской области, а также собственные корреспонденты федеральных электронных и печатных СМИ, работающих во Владимирской области.
Для участия до 20 сентября 2019 года нужно прислать заявку и приложить конкурсные материалы.
На конкурс принимаются налитические статьи, корреспонденции, интервью, заметки, репортажи, очерки, теле- и радиопередачи, сюжеты, отчеты о пресс-конференциях, депутатских слушаниях, общественных обсуждениях в следующих номинациях:
Материалы должны быть опубликованы (выйти в эфире) в период с 1 января по 1 августа 2019 г.
Каждый материал может участвовать только в одной номинации конкурса.
Материалы на конкурс представляются в следующем порядке:
Заявка принимаются на адрес
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.