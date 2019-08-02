В Тульской области мужчина зарезал супругу

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В Тульской области возбудили уголовное дело по факту убийства 32-летней женщины. Об этом сообщила
По предварительной информации, 1 августа этого года в одном из домов в селе Малое Скуратово Чернского района нашли тело женщины с колото-резаным ранением шеи.
Личность и местонахождение мужчины установили, им оказался 40-летний супруг потерпевшей.
Следователи устанавливают обстоятельства и мотивы преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Место происшествия осмотрели криминалисты, подозреваемого опрашивают.
Расследование продолжается.
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