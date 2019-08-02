В «Старом городе» сработала пожарная сигнализация

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В пятницу, 2 августа, в рязанском отеле «Старый город» сработала пожарная сигнализация. Вызов поступил примерно в 12:35.
Как сообщили RZN.info в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в настоящее время задымления не обнаружено. Посетителей и персонал вывели из здания, на месте работают несколько пожарных расчетов и полиция.
Отметим, что 2 августа в «Старом городе» проходит форум «Духом едины».
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