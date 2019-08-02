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17:32, 2 августа 2019 234
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В рязанской поликлинике №7 рассказали о реализации нацпроекта «Здравоохранение»

В рязанской поликлинике №7 рассказали о реализации нацпроекта «Здравоохранение»

В рязанской поликлинике №7 рассказали о реализации нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщил сайт правительства Рязанской области.

В пятницу, 2 августа, представители регионов, прибывшие на стажировку в Рязанскую область, ознакомились с опытом работы учреждения. Сейчас детская поликлиника №7 обслуживает более 23 тысяч детей.

В мероприятии принял участие заместитель министра здравоохранения области Владимир Хоминец.

Как рассказали представители поликлиники, очередь в регистратуре уменьшилась в три раза, сократилось в два раза время ожидания приема врача. Появилась возможность вызова специалиста на дом через интернет. Создан «единый» талон для прохождения медосмотра, что позволило сократить время его прохождения в пять раз.

Появилась возможность записи пациента из кабинета врача на консультацию к другим специалистам и в лабораторию, введен электронный документооборот. Поликлиника полностью адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Подобная стажировка проходит в пяти российских субъектах, в том числе Рязанском регионе. Основная цель — поиск решения управленческих задач, которые возникают при реализации национальных проектов.


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