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В рязанской поликлинике №7 рассказали о реализации нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщил
В пятницу, 2 августа, представители регионов, прибывшие на стажировку в Рязанскую область, ознакомились с опытом работы учреждения. Сейчас детская поликлиника №7 обслуживает более 23 тысяч детей.
В мероприятии принял участие заместитель министра здравоохранения области Владимир Хоминец.
Как рассказали представители поликлиники, очередь в регистратуре уменьшилась в три раза, сократилось в два раза время ожидания приема врача. Появилась возможность вызова специалиста на дом через интернет. Создан «единый» талон для прохождения медосмотра, что позволило сократить время его прохождения в пять раз.
Появилась возможность записи пациента из кабинета врача на консультацию к другим специалистам и в лабораторию, введен электронный документооборот. Поликлиника полностью адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Подобная стажировка проходит в пяти российских субъектах, в том числе Рязанском регионе. Основная цель — поиск решения управленческих задач, которые возникают при реализации национальных проектов.
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.