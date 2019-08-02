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19:27, 2 августа 2019 183
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В Рязанской области прошла стажировка резерва управленческих кадров страны

В Рязанской области прошла стажировка резерва управленческих кадров страны

Представители пяти регионов России приняли участие в стажировке, которую организовали в рамках образовательной программы подготовки высшего уровня резерва управленческих кадров. Часть этой стажировки прошла в Рязанской области. Об этом сообщил сайт правительства региона.

Основная цель — поиск решения управленческих задач, которые возникают при реализации нацпроектов в различных регионах России.

Руководители органов федерального и регионального уровня ознакомились с деятельностью комплексного центра «Семья», Михайловского дома-интерната, а также спортшколы олимпийского резерва «Академия единоборств», центра спортивной подготовки «Академия тенниса имени Озерова», спортивной школы дворца спорта «Олимпийский».

Кроме того, участники стажировки побывали в детском технопарке «Кванториум «Дружба».


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