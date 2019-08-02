В Рязанской области прошла стажировка резерва управленческих кадров страны

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Представители пяти регионов России приняли участие в стажировке, которую организовали в рамках образовательной программы подготовки высшего уровня резерва управленческих кадров. Часть этой стажировки прошла в Рязанской области. Об этом сообщил
Основная цель — поиск решения управленческих задач, которые возникают при реализации нацпроектов в различных регионах России.
Руководители органов федерального и регионального уровня ознакомились с деятельностью комплексного центра «Семья», Михайловского дома-интерната, а также спортшколы олимпийского резерва «Академия единоборств», центра спортивной подготовки «Академия тенниса имени Озерова», спортивной школы дворца спорта «Олимпийский».
Кроме того, участники стажировки побывали в детском технопарке «Кванториум «Дружба».
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