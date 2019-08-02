В «Рязаньэнерго» напомнили о безопасности в сезон уборочной кампании

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Специалисты «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» напомнили о необходимости соблюдения правил поведения во время уборочной кампании и другой деятельности с использованием крупногабаритной техники в охранных зонах воздушных линий электропередачи (ВЛ).
Охранные зоны ВЛ — это расстояния с обеих сторон от крайних проводов линий электропередачи, определенные в целях безопасной эксплуатации энергообъектов и предупреждения случаев электротравматизма. Для ВЛ напряжением 0,4 кВ они составляют 2 метра, для ВЛ напряжением 10 кВ — 10 метров, для ВЛ 35 кВ — 15 метров, для ВЛ 110 кВ — 20 метров. Охранные зоны кабельных линий электропередачи равняются метру по обе стороны линии.
«Случайное касание провода оборудованием или кузовом спецтехники и замыкание в таком случае воздушной линии на землю смертельно опасно. Выйдя из машины, водитель получит серьезный ожог или погибнет на месте от действия электричества. Поэтому если такая ситуация все же возникла, транспортное средство покидать нельзя. Необходимо продолжить движение и удалиться от опасной зоны на значительное расстояние (в случае обрыва провода — не менее, чем на 8 метров). Оказавшись на безопасном расстоянии от места обрыва, следует оградить его любыми доступными средствами, разместить какой-либо предупреждающий знак, сообщить в местный РЭС (район электрических сетей), службу спасения. Важно оставаться неподалеку или организовать охрану до приезда бригады энергетиков, особенно в темное время суток. Это необходимо для спасения жизни и здоровья людей, которые могут оказаться поблизости», — рассказали в пресс-службе.
Энергетики также напомнили, что в охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятия, в ведении которого они находятся, запрещается:
«Несанкционированные или неосторожные действия вблизи энергообъектов могут стать причиной несчастных случаев со смертельным исходом, нарушить электроснабжение потребителей, спровоцировать пожар. Нарушители привлекаются к ответственности в установленном законом порядке», — добавили в компании.
Обо всех замеченных повреждениях электроустановок, линий электропередачи или нарушениях охранных зон следует сообщать по телефону Контакт-центра «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» 8-800-100-33-00, а также по телефону
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