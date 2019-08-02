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16:58, 2 августа 2019 188
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В Липецке на митинге в День ВДВ собрались около 800 человек

В Липецке на митинге в День ВДВ собрались около 800 человек

В пятницу, 2 августа, на Дне ВДВ в Липецке около 800 человек собрались на митинг. Об этом сообщила «Комсомольская правда — Липецк».

Празднование началось в 8:00 у памятника командующему ВДВ Василию Маргелову.

В 10:00 на площади Героев собрались около 800 человек для участия в митинге. Многие приходили целыми семьями.

Десантникам торжественно зачитали поздравление от ветеранов Сербии, в котором поблагодарили за то, что сделали бойцы Воздушно-десантных войск для их страны.

На торжестве двух ветеранов наградили знаком отличия минобороны России за особые заслуги.

После минуты молчания возложили цветы у Вечного огня. С площади Героев десантники колонной отправились до нижнего парка, где их ждал праздничный концерт.


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