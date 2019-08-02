В Липецке на митинге в День ВДВ собрались около 800 человек

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В пятницу, 2 августа, на Дне ВДВ в Липецке около 800 человек собрались на митинг. Об этом сообщила «
Празднование началось в 8:00 у памятника командующему ВДВ Василию Маргелову.
В 10:00 на площади Героев собрались около 800 человек для участия в митинге. Многие приходили целыми семьями.
Десантникам торжественно зачитали поздравление от ветеранов Сербии, в котором поблагодарили за то, что сделали бойцы Воздушно-десантных войск для их страны.
На торжестве двух ветеранов наградили знаком отличия минобороны России за особые заслуги.
После минуты молчания возложили цветы у Вечного огня. С площади Героев десантники колонной отправились до нижнего парка, где их ждал праздничный концерт.
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