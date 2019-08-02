В Канищеве рязанка на «Ларгусе» сбила пенсионерку

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Фото: УМВД по Рязанской области
Примерно в 13:34 четверга, 1 августа, во дворе дома №24 корпус 1 по улице Интернациональной произошло ДТП. Об этом сообщила
По предварительной информации, 46-летняя женщина на Lada Largus ехала задом и сбила 74-летнюю пенсионерку.
С травмами пострадавшую доставили в больницу.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.