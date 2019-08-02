В калужском парке установят ротонду

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В новом парке около купола бывшего рынка появится ротонда. Об этом сообщил
Отмечается, что стенд обретет статус арт-объекта и продолжит информировать людей о деятельности «в рамках формирования комфортной городской среды и о предстоящих мероприятиях в парке».
Ротонда станет «маленьким выставочным пространством».
С 12 до 2 сентября в парке пройдет ландшафтная выставка.
«Это будет первое событие в которое будет интегрирована „ротонда“ как объект», — говорится в сообщении.
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