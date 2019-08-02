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За последние три года семьдесят пациентов больницы №4 начали лечить с помощью генно-инженерной терапии. Об этом сообщил
В 2017 году по инициативе главного врача Сергея Викулина больница получила лицензию на проведение этого высокотехнологичного способа лечения. Стоимость курса составляет около миллиона рублей в год на человека. Финансирование осуществляется из бюджетов региона и ТФОМС.
Подавляющее большинство пациентов, получающих генно-инженерную биологическую терапию в ГКБ №4, люди трудоспособного возраста от 17 до 40 лет. Их самочувствие значительно улучшилось.
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.