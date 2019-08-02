RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Во вторник, 30 июля, рязанский строительный холдинг «Vellcom group» получил декларацию о высоком качестве бетонных смесей. Об этом сообщили представители компании.
«Потребители бетонной смеси произведенной на нашем предприятии могут быть уверены в гарантированной обеспеченности всех нормируемых показателей бетона», — говорится в заявлении «Vellcom group».
Справка
С 27 декабря 2018 года сертификация бетонной смеси осуществляется в обязательном порядке. Данный вид выпускаемой в обращение продукции включен в перечни постановления Правительства.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязанской области прошла стажировка резерва управленческих кадров страны
|
cледующая новость →В Рязани стартовал фестиваль уличных музыкантов «Подбелка-2019». Фото
После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.