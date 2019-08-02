Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:17, 2 августа 2019 1 074
 0    0

Рязанский перевозчик не заплатил в налоговую почти миллион

Рязанский перевозчик не заплатил в налоговую почти миллион

В Рязанской области возбудили уголовное дело в отношении перевозчика, не заплатившего в налоговую 916 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, с июля по сентябрь 2017 года перевозчик оказал коммерческой организации транспортные услугу на сумму более 6 млн рублей.

Несмотря на полученный доход, он вовремя не представил в налоговую декларации и не заплатил налог на добавленную стоимость в размере 916 тысяч рублей, что является крупным размером.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица в крупном размере).

Следствие собирает доказательства. Расследование продолжается.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
20 часов назад
Отвечает прокуратура. Как законно установить камеру в подъезде?

Отвечает прокуратура. Как законно установить камеру в подъезде?

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 28 июля 2019 18 459
«Лада» начала продажи «русского гелика» за 1,2 миллиона рублей
10:02, 28 июля 2019 14 767
В Песочне мужчина с ножом напал на людей в лифте
22:09, 25 июля 2019 13 231
В Рыбновском районе простились с бывшим главой администрации. Фото
11:06, 1 августа 2019 12 948
Из-за заминированного автовокзала по Московскому шоссе перекрыли движение 3
12:56, 31 июля 2019 11 880
Из областной детской больницы начали массово увольняться врачи 2
Все новости
Голосования

Как вы провели отпуск этим летом?

Окончание опроса: 6.08.2019
Архив голосований
Форум