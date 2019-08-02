Рязанский перевозчик не заплатил в налоговую почти миллион

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В Рязанской области возбудили уголовное дело в отношении перевозчика, не заплатившего в налоговую 916 тысяч рублей. Об этом сообщила
По данным следствия, с июля по сентябрь 2017 года перевозчик оказал коммерческой организации транспортные услугу на сумму более 6 млн рублей.
Несмотря на полученный доход, он вовремя не представил в налоговую декларации и не заплатил налог на добавленную стоимость в размере 916 тысяч рублей, что является крупным размером.
В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица в крупном размере).
Следствие собирает доказательства. Расследование продолжается.
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