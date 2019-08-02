Рязанская больница №10 получит аппарат УЗИ за десять миллионов рублей

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Рязанская больница №10 получит аппарат УЗИ за 9,7 миллионов рублей. Об этом сообщил
Поступление ожидается в середине августа.
Аппарат предназначен для проведения ультразвукового исследования внутренних органов. При этом акцент делается на гинекологию.
Процедура осуществляется с помощью специального датчика и остается в базе для возможности динамического наблюдения.
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