Рязанцу грозит год тюрьмы за серию краж из магазинов

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Рязанцу грозит год тюрьмы за серию краж. Об этом сообщил
Полицейские задержали 25-летнего мужчину после кражи шоколада из торгового зала сетевого магазина, расположенного в Рязани на улице Дзержинского.
Ранее этот мужчина уже неоднократно привлекался к ответственности за совершение мелких хищений.
Теперь мужчину привлекут к уголовной ответственности.
Возбуждено уголовное дело по статье 158.1 УК РФ.
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