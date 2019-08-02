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20:50, 2 августа 2019 164
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Рязанцу грозит год тюрьмы за серию краж из магазинов

Рязанцу грозит год тюрьмы за серию краж из магазинов

Рязанцу грозит год тюрьмы за серию краж. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

Полицейские задержали 25-летнего мужчину после кражи шоколада из торгового зала сетевого магазина, расположенного в Рязани на улице Дзержинского.

Ранее этот мужчина уже неоднократно привлекался к ответственности за совершение мелких хищений.

Теперь мужчину привлекут к уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное дело по статье 158.1 УК РФ.


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