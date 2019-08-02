«Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» заявили о готовности к подключению новой БСМП

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Специалисты «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» заявили о готовности к подключению к электросетям новой городской клинической больницы скорой медицинской помощи.
«Компания обеспечила досрочное стопроцентное выполнение плана мероприятий для обеспечения возможности технологического присоединения», — сообщили в пресс-службе.
По словам энергетиков, оснащенная высокотехнологичным оборудованием больница на 540 мест объединит в одном клиническом центре несколько отделений, расположенных в различных городских учреждениях, что позволит сократить время доставки тяжелобольных пациентов в стационар, повысить эффективность работы медиков и доступность медпомощи для рязанцев в целом.
Работы провели в рамках договора с министерством строительного комплекса региона. Энергетики модернизировали две ячейки 10 кВ на подстанции 110 кВ «Горроща», которая будет снабжать электроэнергией готовящуюся к открытию БСМП, и провели строительство 4 км кабельной линий 10 кВ.
«Более полутора километров из них смонтировано с применением технологии прокола под дорожными покрытиями улиц. „Рязаньэнерго“ готов к техприсоединению объекта, которое намечено на август. Объем присоединяемой мощности составит более 3 МВт», — говорится в сообщении.
«Персонал „Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго“ провел мероприятия со значительным опережением утвержденного графика, учитывая важность задачи по вводу БСМП в максимально короткие сроки, поставленной региональным правительством, — подчеркнул директор предприятия Михаил Подлягин. — Работа была осложнена необходимостью действий в городских условиях, однако энергетики успешно с ней справились для обеспечения больницы как объекта высокой социальной значимости надежным электроснабжением. В дальнейшем планируется обсуждение вопроса о принятии нами обязательств по техническому обслуживанию электросетевого хозяйства построенного комплекса».
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