Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:32, 2 августа 2019 304

«Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» заявили о готовности к подключению новой БСМП

«Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» заявили о готовности к подключению новой БСМП

Специалисты «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» заявили о готовности к подключению к электросетям новой городской клинической больницы скорой медицинской помощи.

«Компания обеспечила досрочное стопроцентное выполнение плана мероприятий для обеспечения возможности технологического присоединения», — сообщили в пресс-службе.

По словам энергетиков, оснащенная высокотехнологичным оборудованием больница на 540 мест объединит в одном клиническом центре несколько отделений, расположенных в различных городских учреждениях, что позволит сократить время доставки тяжелобольных пациентов в стационар, повысить эффективность работы медиков и доступность медпомощи для рязанцев в целом.

Работы провели в рамках договора с министерством строительного комплекса региона. Энергетики модернизировали две ячейки 10 кВ на подстанции 110 кВ «Горроща», которая будет снабжать электроэнергией готовящуюся к открытию БСМП, и провели строительство 4 км кабельной линий 10 кВ.

«Более полутора километров из них смонтировано с применением технологии прокола под дорожными покрытиями улиц. „Рязаньэнерго“ готов к техприсоединению объекта, которое намечено на август. Объем присоединяемой мощности составит более 3 МВт», — говорится в сообщении.

«Персонал „Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго“ провел мероприятия со значительным опережением утвержденного графика, учитывая важность задачи по вводу БСМП в максимально короткие сроки, поставленной региональным правительством, — подчеркнул директор предприятия Михаил Подлягин. — Работа была осложнена необходимостью действий в городских условиях, однако энергетики успешно с ней справились для обеспечения больницы как объекта высокой социальной значимости надежным электроснабжением. В дальнейшем планируется обсуждение вопроса о принятии нами обязательств по техническому обслуживанию электросетевого хозяйства построенного комплекса».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Рязанцам рассказали, как сэкономить на транспорте

Рязанцам рассказали, как сэкономить на транспорте

Сотрудники сервиса такси «Максим» отвечают на популярные вопросы жителей города и помогают заказать автомобиль с максимальной выгодой.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 28 июля 2019 18 507
«Лада» начала продажи «русского гелика» за 1,2 миллиона рублей
10:02, 28 июля 2019 14 796
В Песочне мужчина с ножом напал на людей в лифте
11:06, 1 августа 2019 13 440
Из-за заминированного автовокзала по Московскому шоссе перекрыли движение 3
22:09, 25 июля 2019 13 237
В Рыбновском районе простились с бывшим главой администрации. Фото
12:56, 31 июля 2019 12 115
Из областной детской больницы начали массово увольняться врачи 2
Все новости
Голосования

Как вы провели отпуск этим летом?

Окончание опроса: 6.08.2019
Архив голосований
Форум