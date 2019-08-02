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13:01, 2 августа 2019 318
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Роскачество призвала заклеивать изолентой камеры и микрофоны на ноутбуках

Роскачество призвала заклеивать изолентой камеры и микрофоны на ноутбуках

Центр цифровой экспертизы при Роскачестве выпустил рекомендации по «цифровой гигиене», в которых собраны советы для интернет-пользователей.

«Если вы не хотите стать жертвой киберпреступника, помимо того, что на вашем компьютере обязательно должен быть установлен антивирус и обновленное ПО, все-таки стоит заклеивать камеру и микрофон», — советуют специалисты организации.

По информации Роскачества это увеличит шансы на приватность.

Для этого специалисты советуют использовать непрозрачный скотч, изоленту или специальные шторки.

«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет „полезную нагрузку“, заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.


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