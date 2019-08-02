Празднование Дня ВДВ в Рязани началось с молебна. Фото

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Празднование Дня ВДВ в Рязани началось с молебна. Службу в четверг, 2 августа, у Успенского собора провел митрополит Марк. Ее также посвятили предстоящему Дню города и памяти пророка Илии.
Молебен посетили вице-губернатор Игорь Греков, начальник училища ВДВ Алексей Рагозин, представители власти, курсанты, полицейские.
Греков от имени губернатора Николая Любимова поздравил собравшихся с праздниками.
«Наш героический город во все времена приумножал славу Отчества, давал достойный отпор врагам. Эта земля — родина целой плеяды выдающихся талантов. Мы гордимся тем, что Рязань — столица ВДВ, элиты российской армии. Вечная память всем воинам-героям, слава тем, кто старается быть полезным родному краю и родине», — сказал вице-губернатор.
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