Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:44, 2 августа 2019 2 494
 0    0

Празднование Дня ВДВ в Рязани началось с молебна. Фото

Празднование Дня ВДВ в Рязани началось с молебна. Фото

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Празднование Дня ВДВ в Рязани началось с молебна. Службу в четверг, 2 августа, у Успенского собора провел митрополит Марк. Ее также посвятили предстоящему Дню города и памяти пророка Илии.

Молебен посетили вице-губернатор Игорь Греков, начальник училища ВДВ Алексей Рагозин, представители власти, курсанты, полицейские.

Греков от имени губернатора Николая Любимова поздравил собравшихся с праздниками.

«Наш героический город во все времена приумножал славу Отчества, давал достойный отпор врагам. Эта земля — родина целой плеяды выдающихся талантов. Мы гордимся тем, что Рязань — столица ВДВ, элиты российской армии. Вечная память всем воинам-героям, слава тем, кто старается быть полезным родному краю и родине», — сказал вице-губернатор.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Все новости
Новости
Архив
21 час назад
Отвечает прокуратура. Как законно установить камеру в подъезде?

Отвечает прокуратура. Как законно установить камеру в подъезде?

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 28 июля 2019 18 471
«Лада» начала продажи «русского гелика» за 1,2 миллиона рублей
10:02, 28 июля 2019 14 779
В Песочне мужчина с ножом напал на людей в лифте
22:09, 25 июля 2019 13 233
В Рыбновском районе простились с бывшим главой администрации. Фото
11:06, 1 августа 2019 13 128
Из-за заминированного автовокзала по Московскому шоссе перекрыли движение 3
12:56, 31 июля 2019 11 958
Из областной детской больницы начали массово увольняться врачи 2
Все новости
Голосования

Как вы провели отпуск этим летом?

Окончание опроса: 6.08.2019
Архив голосований
Форум