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8:36, 2 августа 2019 337
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Полиция вновь ищет очевидцев смертельного ДТП на улице Ситниковской

Полиция вновь ищет очевидцев смертельного ДТП на улице Ситниковской

Фото: УМВД по Рязанской области

Полиция вновь попросила откликнуться очевидцев смертельного ДТП, произошедшего в воскресенье, 7 июля, на улице Ситниковской. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Напротив дома №69А по улице Ситниковской столкнулись Lexus, Datsun и Kia. Водитель последнего автомобиля скончалась, еще четыре человека получили травмы, в том числе шестилетний ребенок.

Водителя Lexus арестовали. Им оказался иностранец.

Ранее появилось видео с места ДТП.

Всех, кому известна информация о произошедшем, попросили обращаться по телефону (4912) 29-74-99 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом №12, корпус 1, кабинет 13.


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