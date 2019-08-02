«Ноев ковчег» оштрафовали на полмиллиона рублей за самострой, но Московском шоссе

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За самострой на Московском шоссе ООО «Ноев ковчег» оштрафовали на полмиллиона рублей. Об этом в пятницу, 2 августа, на пресс-конференции сообщила начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры области Надежда Соловьева.
По ее словам, административное наказание назначил стройнадзор.
Напомним, незаконная стройка
Позже выяснилось, что компания ООО «Ноев ковчег»
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.