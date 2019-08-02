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12:13, 2 августа 2019 97
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«Ноев ковчег» оштрафовали на полмиллиона рублей за самострой, но Московском шоссе

«Ноев ковчег» оштрафовали на полмиллиона рублей за самострой, но Московском шоссе

За самострой на Московском шоссе ООО «Ноев ковчег» оштрафовали на полмиллиона рублей. Об этом в пятницу, 2 августа, на пресс-конференции сообщила начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры области Надежда Соловьева.

По ее словам, административное наказание назначил стройнадзор.

Напомним, незаконная стройка ведется между заправкой и автосервисом. По информации RZN.info, там намерены разместить новый автосалон.

Позже выяснилось, что компания ООО «Ноев ковчег» обращалась в мэрию на получение строительства офисного центра, но позже свое заявление отозвала.


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